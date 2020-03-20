Шереметьево закроет терминалы E и C с 20 марта

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала - E и С. Закрытые терминалы используются для обслуживания внешних рейсов.

Все рельсы данных терминалов, и на вылет, и на прилет, будут осуществляться через терминалы D и F. Об этом сообщил заместитель гендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов в эфире телеканала «Россия 24».

Авиакомпания «Аэрофлот», пассажиропоток которой составляет примерно 80% от общего показателя всего «Шереметьево», производит рейсы внутри страны из терминала В. Международные рейсы компании сейчас выполняются через терминалы D, Е и F.

В терминал F с конца января были перенаправлены рейсы из стран, с тяжелой эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19. Позже авиасообщение с потенциально опасными заражением странами было ограничено. Среди них оказались Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания, США, Украина, Белоруссия и другие.

По последним данным, на территории России зарегистрировано почти 200 случаев заражения новым заболеванием. Вчера, 19 марта, пожилая москвичка, инфицированная коронавирусом, скончалось от оторвавшегося тромба.