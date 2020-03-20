Дама бита: жительница Приамурья пойдет под суд за распространение ложной информации о коронавирусе

Бизнесвумен из города Свободное Амурской области решила неудачно развлечься в соцсети, за что и поплатилась. Знаменитость «местного масштаба», которая играет в районном самодеятельном театре, записала ложное звуковое сообщение о том, что двое иностранных рабочих Свободненского газоперерабатывающего завода заражены коронавирусом.

Артистка отправила звуковой файл в одну из групп соцсетей. Долго искать лгунишку не пришлось, так как ее сразу же узнали по голосу. Спецслужбы оперативно разобрались, откуда начала распространяться ложная информация, сообщает «Российская газета».

При этом в управлении Роспотребнадзора по области заверили, что ситуация в регионе стабильна. Подтвержденных случаев заражения COVID-19 там нет.

Как прокомментировал данный случай печатному изданию почетный адвокат РФ Алексей Куприянов, наступило время для активации уже год «спящих» частей 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ.

«Бесчисленные фейки-пугалки порождают в обществе неуверенность в завтрашнем дне. Люди паникуют, принимая льющуюся на них негативную информацию за чистую монету. И это совсем не безобидно», - говорит Куприянов.

Простые граждане РФ за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу причинения вреда... » подвергнутся штрафу от 30 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда.

При этом также будет конфисковано имущество правонарушителя, использовавшееся для преступления: компьютеры, роутеры, письменные столы, кресла и прочие предметы. Юридические лица и их сотрудники отвечают за фейки еще значительнее: им грозит штраф в размере до полутора миллионов рублей.