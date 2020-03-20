Умерла первая заразившаяся коронавирусом собака

В Гонконге скончалась единственная на настоящий момент собака, инфицированная коронавирусом. Точная причина смерти 17-летнего померанского шпица не была определена, так как вскрытия, по пожеланию владелицы питомца, не проводилось.

Первое заражение животного коронавирусной инфекцией COVID-19 было зарегистрировано в конце февраля. Характерных симптомов болезни выявлено не было, но проведенный тест показал «слабо положительный» результат. Собака была сразу же помещена на карантин. Хозяйка шпица также оказалась заражена коронавирусом.

Важно отметить, что сама структура образца вируса, взятого у собаки, была крайне схожа со структурой вируса, обнаруженного у ее хозяйки. Об этом пишет издание Metro.

При этом, 11 марта французское медико-санитарное агентство Anses заявило, что человек не может заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от домашних животных.