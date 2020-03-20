СМИ: США могут расширить санкции в отношении РФ из-за падения цен на нефть
Для того, чтобы стабилизировать рынок продажи нефти, США рассматривают возможность введения дополнительных антироссийских санкций.
Как пишет издание The Wall Street Journal, Вашингтон придумал «хитрый ход», чтобы повлиять на Эр-Рияд и заставить его возобновить объемы добываемой нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+.
Для этого власти США почему-то хотят использовать дипломатическое давление на Россию, чтобы власти нашей страны, в свою очередь, повлияли на Эр-Рияд. А чтобы подтолкнуть к этому действию Россию, США якобы опять намерены ввести санкции против РФ. При этом почему США не могут провести переговоры с властями Саудовской Аравии напрямую - не совсем понятно.
Ранее 19 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США обязательно вступят в нефтяную войну, развязанную Россией и Саудовской Аравией в борьбе за возможность повлиять на мировой рынок добычи природного топлива.
«У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины», - сообщил американский лидер.
На очередной встрече 6 марта представителей ОПЕК+ (соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран) участники не договорились о новых параметрах сделки. Россия предлагала сохранить уровень добычи нефти, согласно предыдущим условиям, а Саудовская Аравия настаивала на сокращении объемов добываемого топлива. В результате с 1 апреля обязательств ограничить добычу не будет иметь ни один из участников прежнего альянса. Позже Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на нефть, в результате чего на рынке произошел обвал котировок. С начала года цены рухнули больше, чем в два раза.