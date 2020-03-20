В Подмосковном транспорте приостановят продажу билетов за наличные

В Московской области в общественном транспорте городских и пригородных маршрутов временно остановят продажу билетов за наличные деньги. Водители и кондукторы не смогут принимать оплату купюрами и монетами в связи с опасностью распространения COVID-19.

Мера безопасности описана в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте правительства Подмосковья.

Незадолго до этого в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что бесконтактная оплата является более предпочтительной во время сложной эпидемиологической ситуации, так как обмен наличными деньгами может способствовать передаче нового вируса.

Купюры и монеты могут служить каналом перемещения инфекции и в настоящий момент пользоваться ими стоит крайне осторожно.