В Хабаровской епархии предпринимают меры для борьбы с COVID-19

В Хабаровском крае в борьбу с коронавирусом включился митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Священнослужитель на официальном портале Приамурской митрополии опубликовал рекомендации для работников церковных заведений по борьбе с нераспространением заразной инфекции.

Митрополит предписал настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Хабаровской епархии соблюдать следующие правила:

1. Пользоваться гигиеническими перчатками при раздаче антидора, просфор и освященных хлебов во время всенощного бдения.

2. Вместо поцелуя креста по окончании литургии и других служб рекомендовано возлагать его на головы прихожан.

3. Воздерживаться от протягивания рук для поцелуя прихожанам.

4. Соблюдать правила гигиены, в том числе дезинфекцию рук не реже 1 раза в 2 часа.

5. Обеспечить частое проветривание помещений храмов, а также регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели (в том числе места для составления записок, свечные ящики и другое), иконы, к которым прикладываются прихожане, а также дверные ручки.

6. Священнослужителям следует ответственно следить за своим здоровьем, измерять температуру перед началом рабочего дня, а при недомогании сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении) и обращаться за медицинской помощью.