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В Хабаровской епархии предпринимают меры для борьбы с COVID-19

Валентина Пескова
03:27 20.03.2020
Митрополит региона благословил работников храмов принимать профилактические меры по предотвращению дальнейшего распространения болезни.
В Хабаровской епархии предпринимают меры для борьбы с COVID-19
© Фото: Fred de Noyelle Godong Globallookpress

В Хабаровском крае в борьбу с коронавирусом включился митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Священнослужитель на официальном портале Приамурской митрополии опубликовал рекомендации для работников церковных заведений по борьбе с нераспространением заразной инфекции.

Митрополит предписал настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Хабаровской епархии соблюдать следующие правила:

1. Пользоваться гигиеническими перчатками при раздаче антидора, просфор и освященных хлебов во время всенощного бдения.

2. Вместо поцелуя креста по окончании литургии и других служб рекомендовано возлагать его на головы прихожан.

3. Воздерживаться от протягивания рук для поцелуя прихожанам.

4. Соблюдать правила гигиены, в том числе дезинфекцию рук не реже 1 раза в 2 часа.

5. Обеспечить частое проветривание помещений храмов, а также регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели (в том числе места для составления записок, свечные ящики и другое), иконы, к которым прикладываются прихожане, а также дверные ручки.

6. Священнослужителям следует ответственно следить за своим здоровьем, измерять температуру перед началом рабочего дня, а при недомогании сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении) и обращаться за медицинской помощью.

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