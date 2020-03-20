Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica

Россиянам, застрявшим на круизном лайнере Costa Pacifica, который отправился из Буэнос-Айреса, не позволили сойти на сушу во Франции. В данный момент корабль движется в итальянскую Геную.

Хотя на лайнере нет подтвержденных случаев заражения или людей, с признаками коронавирусной инфекции, Франция не согласилась принять у себя судно. Страна одобрила высадку только для своих граждан. Дальнейшая судьба остальных пассажиров и членов экипажа остается под вопросом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на россиянина Дмитрия Смирнова, вышедшего на связь с борта корабля.

Лайнер Costa Pacifica отправился из Буэнос-Айреса 3 марта, начав двигаться к Европе. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса, Испания не разрешила кораблю высадиться на своей территории. После этого лайнер отправился дальше - к французскому Марселю. Согласно данным компании-оператора круизов Costa Crociere, на борту судна находятся 37 россиян.

Накануне МИД Франции принял решение закрыть страну для прибытия иностранных граждан в течение 30 дней, никак не ограничив выезд со своей территории. Для своих же граждан и выходцев из Евросоюза министерство объявило о возможности прибыть во Францию для последующего возвращения домой.