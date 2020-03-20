Космические силы США получили первое оружие
Космические силы США взяли на вооружение наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2. Как отмечает издание Popular Mechanics, это первое наступательное оружие.
Достигнув начальных эксплуатационных возможностей, указано в журнале, данная новинка препятствует передаче сигналов с вражеских спутников.
Впервые CCS была развернута в 2004 году. Ее модернизированную версию CCS Block 10.1 разработали в 2014 году. Глушители CCS Block 10.1 и 10.2 созданы американской компанией L3Harris.
В январе текущего года президент США Дональд Трамп обнародовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году. Космические силы - шестой вид вооруженных сил США. Они созданы для осуществление военных операций в космическом пространстве.
Российские ВКС РФ (Воздушно-космические силы) появились на четыре года раньше - в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО). Это один из трех видов Вооруженных сил РФ, предназначенный для ведения боевых действий в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности страны.