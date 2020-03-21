На «Евровидении-2021» нельзя будет выступить с песней этого года

Исполнители международного песенного конкурса «Евровидение-2021» обязаны будут выступить с новыми песнями в следующем году. Композиции, которые были представлены для несостоявшегося в 2020 году «Евровидения» не будут приняты.

Несмотря на непредвиденные обстоятельства, связанные с распространением нового коронавирусного заболевания COVID-19, было решено соблюсти стандартные правила конкурса. Такое сообщение сделали организаторы музыкального шоу.

При этом, каждое государство-участник сможет определить самостоятельно, отправить на «Евровидение» конкурсантов 2020 года или провести новый отбор.

Об отмене песенного конкурса в связи с угрозой коронавируса стало известно 18 марта. Нашу страну должна была представлять группа Little Big.