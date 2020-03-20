Сечин: «Роснефть» была готова к сильному падению цен на нефть

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» была полностью готова к отрицательному сценарию формирования цен на нефть после того, как стало известно, что сделка ОПЕК+ не состоится. Сегодня на торгах стоимость фьючерсов на нефть марки Brent колебалась от 27 до 30 долларов за баррель.

«Мы к этому сценарию (Низких цен - Ред.) готовы были изначально, когда обсуждался вопрос о продлении известного соглашения ОПЕК+ на очередной квартал», - пояснил представителям СМИ глава «Роснефти» Игорь Сечин.

После того, как на встрече 6 марта участники ОПЕК+ не смогли договориться об условиях нового соглашения, с 1 апреля обязательств ограничивать добычу топлива не будет иметь ни один из участников прежнего альянса. Позже Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен на нефть, в результате чего на рынке произошел обвал котировок. С начала года цены упали больше, чем в два раза.