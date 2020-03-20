Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в САР

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в городе АЛЕППО.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центромпо примирению враждующих сторон проведено 2416 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4016,54 тонны», - сказано в сообщении Центра.

За прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 304 сирийским гражданам.

«Всего медицинская помощь оказана 132598 жителям Сирии», - уточняется в ЦПВС.

Кроме того, продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября прошлого года. Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по маршрутам в Алеппо, сообщил руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам, пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Махмуди - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.