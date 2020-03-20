Врач сравнил опасность рака и коронавируса

На фоне распространения по миру нового китайского вируса люди стали забывать о других не менее, а может и более опасных заболеваниях. Многие врачи отмечают, что смертность по миру от туберкулеза или гриппа по-прежнему остается выше, чем от вируса пневмонии нового типа.

Врач городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников сравнил рак и новый коронавирус по опасности для человека. По мнению медика, страшнее рак.

«Коронавирус - это ОРЗ в принципе. У обычного человеческого коронавируса, если он вызывает пневмонию у пожилых людей, смертность составляет 10%», - цитирует Мясникова издание «Слово и дело».

Также Мясников считает, что пандемия коронавируса в мире прекратится уже к середине апреля, но осенью возможна вторая волна заболеваний.

Вспышка СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-CоV-2, впервые была зарегистрирована в конце прошлого года в Ухане. По данным на 20 марта, во всем мире заразились более 240 тысяч человек, умерли более 9 тысяч инфицированных.

В России зарегистрировано 253 случая заболевания. За сутки вылечились 12 пациентов. Российские ученые приступили к тестированию вакцины от коронавируса, а также провели работу по усовершенствованию тест-системы для диагностики заболевания.