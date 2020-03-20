Меры профилактики коронавируса: в Москве проводится дезинфекция транспорта и жилых подъездов

Все столичные службы начали работать по новым правилам из-за коронавируса. Теперь коммунальщики по несколько раз каждый день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов в жилых домах.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дезинфекцию проходит и весь общественный транспорт города. Более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев дважды в день проходят дезинфекцию.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очищаются турникеты, билетные автоматы, валидаторы, поручни, а также поверхности снаружи. На платформах моют скамейки и стойки с информацией.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Важную меру профилактики после выявления первых трех случаев в регионе ввели в Хабаровском крае. Там откроют круглосуточный ситуационный центр по COVID-2019. Его специалисты будут в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой. Власти региона заявили о необходимости создания обсерваций в районах края.

На данный момент число заболевших коронавирусом в России составляет 253. За сутки в России от коронавируса излечились 12 человек. Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 210 тысяч, жертвами COVID-19 стали примерно девять тысяч человек, сообщили в ВОЗ.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.