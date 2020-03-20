Более 210 тысяч зараженных: как Россия и мир переживает пандемию коронавируса

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 210 тысяч, жертвами COVID-19 стали примерно девять тысяч человек, сообщили в ВОЗ. Однако российские ученые предпринимают меры, чтобы противостоять коронавирусу. Под Новосибирском в научном центре «Вектор» вирусологи приступили к испытанию вакцины от коронавируса. В лаборатории разработали прототипы лекарства на шести разных платформах. Сейчас предстоит определить схему прививок, размер доз и частоту их введения. Также ученые начали тестировать вакцину на животных. Ожидается, что первые результаты будут в апреле.

Также российские ученые разработали усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса, который дает результат уже через 90 минут.

За сутки в России от коронавируса излечились 12 человек: пятеро москвичей, двое жителей Петербурга, а также граждане Китая. Они были в больницах Тюмени и Забайкалья. Всего зарегистрировано 253 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Пожилым людям, которые находятся в группе риска заражения инфекцией, помогают волонтеры - покупают продукты, гуляют с собакой, оплачивают коммунальные платежи. Так, стариков оберегают от посещения мест массового скопления людей.

Тем временем, Афон полностью прекратил принимать паломников. Большая мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине впервые в истории закрылись на неопределенный .

Наряду с другими массовыми мероприятиями, таких как Евровидение, Евро-2020, отменился Каннский фестиваль. Он должен был пройти в середине мая. Информации о переносе

Олимпийских игр в Токио пока не было. Хотя такую инициативу выдвинула Конфедерация спорта и национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии. В письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху содержится просьба отложить проведение Игр, пока ситуация с пандемией коронавируса не окажется под контролем.

Олимпийский огонь сегодня был доставлен в Японию из Греции. В двух странах церемония встречи проходила без зрителей.

Заразившиеся есть даже среди сотрудников ООН - за сутки стало известно о 24 случаях.

На вопрос о том, когда пандемия коронавируса может пойти на спад врач Александр Мясников ответил, что к середине апреля.