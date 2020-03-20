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В Новой Москве построят медцентр для инфицированных коронавирусом

Валентина Пескова
02:21 20.03.2020
Новое медицинское учреждение планируется завершить в рекордные сроки - оно будет возведено к 4 апреля.
В Новой Москве построят медцентр для инфицированных коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Строительство медицинского центра для профилактики коронавируса COVID-19 начато в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Стационар появится в Новой Москве в сжатые сроки - уже к 4 апреля, и будет рассчитан на 500 мест. Площадь комплекса составит 70 тысяч квадратных километров.

На создание медучреждения выделено около 50 миллиардов рублей. Как уточняет источник «Известий», значительная часть этих средств уйдет на дорогостоящее оборудование.

Возведение медицинского инфекционного центра в Новой Москве для заразившихся COVID-19 похоже на проект в китайском Ухане, откуда и распространился новый вирус по миру. Там больницу для пациентов с инфекцией построили за десять дней. Впрочем, по площади здание в половину меньше российского - 34 тысячи квадратных метров. К тому же, для его сооружения использовались временные конструкции.

Сегодня у президента Российской Федерации состоялся телефонный разговор с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая обсудили ситуацию вокруг развития пандемии с учетом того, что их страны наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Как отмечает Кремль, Владимир Путин высоко оценил результаты КНР в борьбе с инфекцией.

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