Захарова: около девяти тысяч россиян ждут возвращения из-за рубежа

Около девяти тысяч граждан России на текущий момент ожидают решения вопроса о возвращении в РФ, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила круглосуточную работу внешнеполитического ведомства, которое «общается со всеми уголками мира» и решает вопрос вывоза соотечественников.

В качестве примера Захарова привела Марокко, где россияне пишут о том, что «посольство отделывается отговорками» и ситуация не меняется. Захарова опровергла подобные утверждения.

«В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран», - написала Захарова в Facebook.

Росавиация определила 30 стран, из которых россиян будут вывозить в первую очередь. Первые чартерные рейсы уже вылетели в Сербию, откуда должны вывезти 80 наших граждан и в другие страны, сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по координации вывоза россиян из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, глава Росавиации Александр Нерадько.

«Следующие рейсы завтра, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 в Черногорию два рейса будут выполнены, также два рейса будут выполнены в Кишинев, в Молдову», - сказано на сайте Росавиации.

Также 21 марта будут выполнены рейсы в Испанию. В числе приоритетных направлений - Португалия, Венгрия, Марокко, Молдавия, Черногория и Сербия, рассказал глава Росавиации.

Из Черногории уже вернулись более 550 человек. По возвращении им придется провести две недели на карантине. Но за границей еще остаются тысячи россиян.