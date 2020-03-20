Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Захарова: около девяти тысяч россиян ждут возвращения из-за рубежа

Ирина Егорова
21:11 20.03.2020
В Росавиации уже определили 30 стран, откуда граждан РФ будут вывозить в первую очередь.
Захарова: около девяти тысяч россиян ждут возвращения из-за рубежа
© Фото: pixabay.com

Около девяти тысяч граждан России на текущий момент ожидают решения вопроса о возвращении в РФ, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила круглосуточную работу внешнеполитического ведомства, которое «общается со всеми уголками мира» и решает вопрос вывоза соотечественников.

В качестве примера Захарова привела Марокко, где россияне пишут о том, что «посольство отделывается отговорками» и ситуация не меняется. Захарова опровергла подобные утверждения.

«В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран», - написала Захарова в Facebook.

Росавиация определила 30 стран, из которых россиян будут вывозить в первую очередь. Первые чартерные рейсы уже вылетели в Сербию, откуда должны вывезти 80 наших граждан и в другие страны, сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по координации вывоза россиян из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, глава Росавиации Александр Нерадько.

«Следующие рейсы завтра, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 в Черногорию два рейса будут выполнены, также два рейса будут выполнены в Кишинев, в Молдову», - сказано на сайте Росавиации

Также 21 марта будут выполнены рейсы в Испанию. В числе приоритетных направлений - Португалия, Венгрия, Марокко, Молдавия, Черногория и Сербия, рассказал глава Росавиации.

Из Черногории уже вернулись более 550 человек. По возвращении им придется провести две недели на карантине. Но за границей еще остаются тысячи россиян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 11:56
«Фехтовальщики» Cу-24МР выполнили дозаправку в воздухе: кадры из кабины
Дата20.03.2020, 10:50
Греция передала Японии олимпийский огонь без зрителей и шоу: видео
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
22:25 В стране и мире
Видео
Меры профилактики коронавируса: в Москве проводится дезинфекция транспорта и жилых подъездов
21:55 В стране и мире
Видео
Более 210 тысяч зараженных: как Россия и мир переживает пандемию коронавируса
21:11 В стране и мире
Захарова: около девяти тысяч россиян ждут возвращения из-за рубежа
20:40 В стране и мире
Видео
Новый вид волонтерства: как можно помочь пенсионерам во время эпидемии коронавируса
20:14 В стране и мире
Видео
В России малый и средний бизнес отправят на «налоговые каникулы»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:25 В стране и мире
Видео
Меры профилактики коронавируса: в Москве проводится дезинфекция транспорта и жилых подъездов
22:06 В стране и мире
Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в САР
21:55 В стране и мире
Видео
Более 210 тысяч зараженных: как Россия и мир переживает пандемию коронавируса
21:11 В стране и мире
Захарова: около девяти тысяч россиян ждут возвращения из-за рубежа
20:40 В стране и мире
Видео
Новый вид волонтерства: как можно помочь пенсионерам во время эпидемии коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Названы возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.