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Новый вид волонтерства: как можно помочь пенсионерам во время эпидемии коронавируса

Роман Закурдаев
Ирина Егорова
20:40 20.03.2020
Пожилые люди, как известно, находятся в зоне риска заражения COVID-19, поэтому многие из них боятся выходить на улицу. Купить и доставить продукты или лекарства на дом, оплатить коммунальные платежи помогают неравнодушные молодые люди.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более двух тысяч волонтеров присоединились к штабам Общероссийского народного фронта для оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса. В защитных масках, медицинских перчатках и с пакетом продуктов они спешат к тем, кому особенно нужно внимание и помощь в данной ситуации с коронавирусом. Так как пожилые люди находятся в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией, многие из них боятся лишний раз выходить на улицу.

Штабы ОНФ работают более чем в 30 регионах страны, и, позвонив на горячую линию, можно оставить заявку.  Работа волонтеров заключается в том, что они принимают звонки, узнают от пенсионеров, какие продукты или лекарства им нужны. Далее отправляются за покупками и доставляют их по указанным адресам. Некоторые волонтеры рассказывают, что выгуляли собаку, а в Ростове-на-Дону, например, помогли инвалиду-колясочнику оплатить коммунальные платежи.

Таким образом, в связи с коронавирусом волонтерское движение приобретает новые формы. В социальных сетях даже запустили флешмоб #челендждлясоседа. Предлагается расклеивать объявления с предложением помощи пожилым людям, которые из-за карантина не выходят на улицу, там надо указать свое имя, номер квартиры и телефон.

«Было бы здорово, чтобы на призыв одного соседа откликнулись  и другие молодые соседи, вписали бы свои номер квартиры и имена для того, чтобы у всех пожилых людей в подъезде были продукты и лекарства», - сказала руководитель  благотворительного проекта интернет платформы Александра Бабкина.

За сутки к штабам ОНФ присоединилось более двух тысяч волонтеров. Регистрация желающих продолжается на официальном сайте ОНФ. 

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