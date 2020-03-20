Новый вид волонтерства: как можно помочь пенсионерам во время эпидемии коронавируса

Более двух тысяч волонтеров присоединились к штабам Общероссийского народного фронта для оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса. В защитных масках, медицинских перчатках и с пакетом продуктов они спешат к тем, кому особенно нужно внимание и помощь в данной ситуации с коронавирусом. Так как пожилые люди находятся в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией, многие из них боятся лишний раз выходить на улицу.

Штабы ОНФ работают более чем в 30 регионах страны, и, позвонив на горячую линию, можно оставить заявку. Работа волонтеров заключается в том, что они принимают звонки, узнают от пенсионеров, какие продукты или лекарства им нужны. Далее отправляются за покупками и доставляют их по указанным адресам. Некоторые волонтеры рассказывают, что выгуляли собаку, а в Ростове-на-Дону, например, помогли инвалиду-колясочнику оплатить коммунальные платежи.

Таким образом, в связи с коронавирусом волонтерское движение приобретает новые формы. В социальных сетях даже запустили флешмоб #челендждлясоседа. Предлагается расклеивать объявления с предложением помощи пожилым людям, которые из-за карантина не выходят на улицу, там надо указать свое имя, номер квартиры и телефон.

«Было бы здорово, чтобы на призыв одного соседа откликнулись и другие молодые соседи, вписали бы свои номер квартиры и имена для того, чтобы у всех пожилых людей в подъезде были продукты и лекарства», - сказала руководитель благотворительного проекта интернет платформы Александра Бабкина.

За сутки к штабам ОНФ присоединилось более двух тысяч волонтеров. Регистрация желающих продолжается на официальном сайте ОНФ.