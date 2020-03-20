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В России малый и средний бизнес отправят на «налоговые каникулы»

Ирина Егорова
20:14 20.03.2020
Правительство РФ на три месяца отсрочило арендную плату и ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: pixabay.com

Правительство России  на фоне ситуации с коронавирусом принимает меры в сфере экономики.  Поддержать малый и средний бизнес хотят следующим образом: на три месяца вводится мораторий на выплату налогов и страховых взносов. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», - сказал он.

В качестве еще одной меры банкам предложили реструктурировать задолженность клиентам, которые заразились коронавирусом.

Мишустин также отметил, что власти круглосуточно следят за состоянием стратегически важных предприятий. Премьер также добавил, что поводов для паники в связи с распространением коронавирусной инфекции нет. По словам Мишустина, РФ сможет справиться с угрозой, потому как у страны есть опыт борьбы с эпидемиями и все необходимые ресурсы.

В России к настоящему моменту зафиксированы 253 случая заболевания коронавирусом, большинство зараженных находятся в Москве. Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 210 тысяч, свыше 9 тысяч человек скончались. Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зарегистрированы более чем в 140 государствах.

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