В России заработал сайт по поправкам в Конституцию

В России заработал специальный сайт «Конституция2020.рф». На сервисе собрана подробная информация о вносимых изменениях, правилах голосования. Также на сайте имеется тематический и новостной раздел, где можно ознакомиться с последними объявлениями. Сайт имеет и мобильную версию.

Также сегодня, 20 марта, когда глава ЦИК рассказывала о том, как будет проходить голосование было показано изображение бюллетеня. Главный вопрос сформулирован как «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Вариантов ответа два - «да» и «нет».

Голосование по поправкам в главный закон страны назначено на 22 апреля. О переносе мероприятия пока не сообщается. Но, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, Владимир Путин допустил перенос голосования на более поздний срок. Пока что разрабатываются различные сценарии проведения голосования, например, из дома.