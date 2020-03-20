Инновационный вызов коронавируса: чему научила «дистанционка» преподавателей и учеников

Из-за ситуации с коронавирусом и новыми ограничениями, которые ввели власти, уроки в школах переведены в дистанционный режим. Школы за эту неделю заметно опустели, так как в учреждениях организовано свободное посещение. С 23 марта по 12 апреля все образовательные заведения страны закроются на карантин.

«Так учиться мне понравилось, потому что я не теряю время, чтобы дойти до школы. Я встаю, умываюсь, кушаю и сразу сажусь за компьютер», - рассказала ученица пятого класса Елизавета Атанадзе.

А вот для некоторых учителей резкий уход на дистанционное обучение стал инновационным вызовом. Новому приходится учиться не только детям, но и взрослым, самим преподавателям.

«На самом деле в первую очередь учитель должен иметь ИКТ компетенции, чтобы успешно пользоваться данной системой, потому что без компьютера здесь мы не обойдемся», - объясняет учитель английского языка Михаил Бичуренко.

На экране компьютера у преподавателя отображается множество иконок, по ним можно понять, кто присутствует на «виртуальном уроке» и есть ли прогульщики.

Решение о переводе на «дистанционку» было принято Министерством Просвещения РФ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом школам по просьбе родителей разрешили оставить дежурные классы для начальной школы, в которых будет не более 12 человек.

«В разных семьях - разные условия. Дистанционное образование может быть кому-то недоступно по разным причинам, поэтому здесь важно, чтобы педагоги и школа пошла на встречу этой семье», - объяснил необходимость создания таких классов детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Тем временем из-за наплыва учеников портал Московской электронной школы перегружен. Техподдержка сайта уверяет, что это разовые сбои.

На удаленное обучение перевели и студентов высшей школы, которые тоже жалуются на перегрузку вузовского сайта, из-за чего процесс обучения затрудняется. Однако плюсом дистанционного обучения является масса свободного времени и отдыха, которого всегда не хватает студентам и школьникам.