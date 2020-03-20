США испытали гиперзвуковую ракету
Видеозапись испытаний опубликована на канале ВМС США в YouTube.
© Видео: U.S. Navy, YouTube © Фото: U.S. Navy, YouTube
Соединенные Штаты успешно испытали планирующий блок гиперзвуковой ракеты.
Пуск состоялся накануне, 19 марта, на острове Кауаи на Гавайях. Видеозапись летных тестов опубликована на YouТube-канале Военно-морских сил США.
По данным Пентагона, ракета способна лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, обладает высокой маневренностью и работает на разных высотах.
В январе в Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили об активизации работы по созданию гиперзвукового оружия.