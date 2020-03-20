«Результат за 90 минут»: в чем особенность работы новой тест-системы для диагностики COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, она будет представлена для регистрации на следующей неделе.

«Результат теста на инфекцию будет готов через 90 минут», - уточнила Скворцова.

Также она рассказала о сроках готовности вакцины от инфекции. Предполагается, что она будет создана через 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главная цель - не допустить массового распространения инфекции.

Тест на коронавирус можно пройти и онлайн. Опрос состоит из восьми вопросов, в которых предлагается оценить собственное состояние. Некоторые из них касаются температуры тела, наличия затруднений при дыхании и общего самочувствия. В конце тестирования можно получить рекомендацию о дальнейших действиях.