Инфекционист оценил эффективность прививки от гриппа против коронавируса

Иммунолог-инфекционист прокомментировал новость о том, что прививка от гриппа значительно снижает риск заражения коронавирусом.

«Как она может помогать, если эта вакцинация в отношении иммунопрофилактики гриппа. Она никак не влияет на коронавирусную инфекцию. Если бы так было, это было бы прекрасно», - рассказал «Звезде» директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он отметил, что косвенная взаимосвязь вакцины гриппа есть только с пневмококковой инфекцией, и наоборот.

«В отношении COVID-19 таких научных обоснованных данных нет», - резюмировал эксперт.

Ранее ученые расшифровали первый полный геном SARS-CoV-2. Новые результаты могут помочь при создании вакцины и будут учтены при возможном изменении вируса, например, его мутации.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России насчитывается 253 зараженных опасной инфекцией, 12 человек уже излечились.