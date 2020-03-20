В Ростовской области столетнего ветерана удостоили личного плац-парада
За подвиги на фронтах Великой Отечественной Тимофей Куркин награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вековой юбилей сегодня по-особому отметил участник грандиозного танкового сражения под Прохоровкой Тимофей Куркин.
В честь своего героического земляка, прямо у его дома торжественным маршем прошли юнармейцы, кадеты-казаки и военнослужащие Южного округа.
Также для юбиляра школьники организовали праздничный концерт.