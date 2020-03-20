Многоуровневая защита и большие возможности: в США назвали преимущества Т-90 перед Abrams

В Соединенных Штатах сравнили тактико-технические характеристики российского танка Т-90 с западными образцами. Сравнением занимались журналисты специализированного журнала The National Interest.

Авторы статьи назвали Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков. Западные эксперты отметили, что боевая машина обладает многоуровневой защитой, легко модернизируется и востребована в Вооруженных силах разных стран.

Журналисты указали на то, что при производстве Т-90 используется традиционный подход, поэтому они получаются приземистыми и низкопрофильными, что, по их мнению, делают танки менее уязвимыми на полях сражений.

Если сопоставить российскую боевую машину с западными танками M1 Abrams и Leopard, то она выигрывает за счет компактности. Очевидный плюс российского танка – это наличие автомата заряжания орудия, что позволило сократить экипаж до трех человек, тогда как в западных танках имеется четвертый член экипажа - заряжающий. Это делает российскую машину легче и мобильнее. Также одним из главных конкурентных преимуществ танка Т-90 названа его стоимость.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.