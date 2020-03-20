Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Многоуровневая защита и большие возможности: в США назвали преимущества Т-90 перед Abrams

Андрей Аркадьев
18:03 20.03.2020
Американские и немецкие танки значительно тяжелее и дороже отечественной машины.
Многоуровневая защита и большие возможности: в США назвали преимущества Т-90 перед Abrams
© Фото: Минобороны России

В Соединенных Штатах сравнили тактико-технические характеристики российского танка Т-90 с западными образцами. Сравнением занимались журналисты специализированного журнала The National Interest.

Авторы статьи назвали Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков. Западные эксперты отметили, что боевая машина обладает многоуровневой защитой, легко модернизируется и востребована в Вооруженных силах разных стран.

Журналисты указали на то, что при производстве Т-90 используется традиционный подход, поэтому они получаются приземистыми и низкопрофильными, что, по их мнению, делают танки менее уязвимыми на полях сражений.

Если сопоставить российскую боевую машину с западными танками M1 Abrams и Leopard, то она выигрывает за счет компактности. Очевидный плюс российского танка – это наличие автомата заряжания орудия, что позволило сократить экипаж до трех человек, тогда как в западных танках имеется четвертый член экипажа - заряжающий. Это делает российскую машину легче и мобильнее. Также одним из главных конкурентных преимуществ танка Т-90 названа его стоимость.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 11:56
«Фехтовальщики» Cу-24МР выполнили дозаправку в воздухе: кадры из кабины
Дата20.03.2020, 10:50
Греция передала Японии олимпийский огонь без зрителей и шоу: видео
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:50 В стране и мире
Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет
17:44 В стране и мире
Видео
Саммит G20 впервые пройдет в онлайн-формате
17:27 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 131 человека
17:22 В стране и мире
Видео
Карантин по-киевски: пассажир выбросил «лишнего» кондуктора автобуса
17:11 В стране и мире
Скворцова рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Названы возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.