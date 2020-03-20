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Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Ирина Егорова
17:50 20.03.2020
Ежемесячная выплата составит 50 процентов регионального прожиточного минимума ребенка.
Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет
© Фото: Elly Fairytale, pexels.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям на ребенка от трех до семи лет, причем с 1 января 2020 года. Документ был опубликован в пятницу, 20 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. Выплачивать пособия будут не всем семьям, а только тем, где доход на одного члена семьи не превышает уровень прожиточного минимума. Важно, что учитываются не только зарплаты, а все доходы.

«Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», - говорится в документе

Для каждого региона России он считается отдельно - при назначении выплат в 2020 году за основу берется прожиточный минимум по состоянию на II квартал 2019 года. В Москве он составляет 17 679 рублей. Соответственно, размер выплаты будет 8 840 рублей.

Кроме того, глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Расходы будут софинансированы из федерального бюджета. Выплату можно будет получить в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Инициатива о выплатах для детей от трех до семи лет принадлежит Владимиру Путину. Свое решение он озвучил во время послания Федеральному собранию. По его словам, когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию.

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