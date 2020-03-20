Саммит G20 впервые пройдет в онлайн-формате

Предстоящий саммит G20 впервые в истории пройдет в онлайн-формате. В настоящее время идет согласование деталей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе телемоста лидеры «двадцатки» обсудят работу по противодействию коронавирусу.

Между тем меры безопасности усилили и в Кремле: как отметил пресс-секретарь президента, на коронавирус проверяют всех, кто общается с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, которую в настоящее время разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, будет готова через 11 месяцев. Уже сейчас есть три прототипа.