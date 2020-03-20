Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 131 человека

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о том, что в российской столице подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания.

Уточняется, что большинство случаев - завозные, пациенты прилетели из европейских стран. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних.

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие», - говорится в сообщении.

Большинство из пациентов находятся дома в режиме самоизоляции, семь человек были госпитализированы в стационары Москвы, все они в настоящее время находятся под наблюдением врачей.