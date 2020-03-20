Карантин по-киевски: пассажир выбросил «лишнего» кондуктора автобуса

В столице Украины бушует настоящий транспортный коллапс. В связи с карантином прекращена работа метро, на остановках общественного транспорта выстраиваются огромные очереди, так как в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая может ехать только десять человек. На одной из остановок пассажир набросился на кондуктора с кулаками и вытолкал его из салона, заявив, что тот занимает лишнее место.

«Ты десятый!» - нецензурно объяснил разгневанный пассажир.

Видео было опубликовано в одном из пабликов в Сети. Чем закончился инцидент, неизвестно. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было защитных медицинских масок.

В Харькове 20 марта пассажиры тоже бунтуют: они блокировали движение трамваев, еще более усугубляя дорожную ситуацию. У одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло.