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Скворцова рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса

Наталия Майорова
17:11 20.03.2020
Доклинические исследования займут до шести месяцев, а первая фаза клинических исследований займет до пяти месяцев.
Скворцова рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress

Вакцина от коронавируса, которую в настоящее время разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, будет готова через 11 месяцев. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

В настоящее время есть три прототипа, сейчас ведутся исследования на мышах.

«Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCov планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года», - цитирует Скворцову пресс-служба ФМБА.

По ее словам, доклинические исследования займут до шести месяцев, а первая фаза клинических исследований займет до пяти месяцев.

Что же касается второй и третьей фаз клинических исследований, то они займут до 15 месяцев. Однако не исключено, что в случае применения протокола ВОЗ возможно будет исключить клинические исследования второй и третьей фаз.

«Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», - отметила Скворцова.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главная цель - не допустить массового распространения инфекции.

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