Путин обсудил с Асадом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии», - говорится в сообщении.

5 марта в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Они длились несколько часов. По итогу встречи стороны приняли совместный документ, дополняющий Сочинский меморандум. Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта, условились о совместном патрулировании трассы М-4 в Сирии, а также создании коридора безопасности.

Обострение ситуации в Идлибе произошло 27 февраля, когда террористы запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь, в результате которого погибли в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.