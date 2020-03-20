В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

В Следственном комитете по решению председателя ведомства Александра Бастрыкина появилась рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Участниками рабочей группы принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией», - сказано в сообщении Следственного комитета.

Уточняется, что сотрудники обеспечены средствами защиты и дезинфекции, ведется постоянный мониторинг их состояния здоровья.

«Цель принятых ограничительных мер - исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками острых респираторно-вирусных инфекций», - передает официальный представить СК РФ Светлана Петренко.

На данный момент среди сотрудников ведомства не выявлено случаев заболевания коронавирусом.

В образовательных учреждениях Следственного комитета – Московской и Санкт-Петербургской академиях, а также кадетских корпусах - введено дистанционное обучение, которое позволяет вести занятия без потери эффективности, а также осуществлять контроль.

Ранее Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции в Вооруженных силах. Также создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.