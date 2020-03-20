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Шойгу: танковый и мотострелковый полки создадут в Приморье

Александр Пешков
16:26 20.03.2020
В прошлом году сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада.
Шойгу: танковый и мотострелковый полки создадут в Приморье
© Фото: Минобороны РФ

В Приморье будут сформированы мотострелковый и танковый полки, а всего на текущий год намечено 42 организационных мероприятия. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечено 42 оргмероприятия. Самые важные - создание в Приморье мотострелкового и танкового полков», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы.

Так, по его словам, в 2019 году округ получил более 1 300 единиц вооружения и военной техники, свыше 1 350 единиц поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

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