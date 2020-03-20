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Мишустин: в России разработаны шесть препаратов от коронавируса

Ирина Егорова
16:17 20.03.2020
Российские ученые надеются, что вскоре будет подтверждена их эффективность.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Public Domain Pictures, pexels.com

Российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главная цель - не допустить массового распространения инфекции.

Глава правительства также рассказал о принимаемых мерах в сфере экономики. Например, банкам рекомендовали реструктурировать задолженности клиентам, которые заразились коронавирусом. Также принято решение отказаться от штрафов исполнителей по госконтрактам.

Ситуацию в экономике, а именно вопрос по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках, и создание вакцин с членами Совета безопасности РФ обсудил и Владимир Путин. 

По данным на 20 марта, число заболевших коронавирусом в России составляет 199 человек, 9 пациентов выздоровели. Власти всех 85 регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заражены уже больше 245 тысяч человек по всему миру. Скончались свыше 10 тысяч пациентов.

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