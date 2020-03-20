Давка и разбитые стекла: разъяренные украинцы заблокировали дорогу трамваю

Жители Харькова атакуют общественный транспорт и устраивают погром в трамваях из-за правил карантина, согласно которым нельзя пускать в транспорт более десяти человек.

«При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей», - сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Разъяренные транспортным коллапсом пассажиры даже разбили у одного трамвая лобовое стекло.

По словам Сидоренко, для разблокирования движения привлекаются полицейские, но «это пока мало помогает». Перекрывая движение транспорту, как это видно на кадрах, опубликованных в Сети, трамвай просто не может идти дальше, а люди на следующих остановках не знают, из-за чего задержка.

Уточняется, что такая ситуация образовалась не менее чем на десяти остановках в городе.

Харьковский горсовет призывает не усугублять обстановку, тем более тесный межличностный контакт протестующих на рельсах никак не способствует улучшению противоэпидимиологической ситуации.