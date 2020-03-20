Глава ЦБ: инфляция в РФ может превысить целевые 4% в 2020 году

В текущем году инфляция в РФ может временно превысить целевой показатель в 4%. Об этом сообщила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«Баланс краткосрочных рисков сместился в сторону проинфляционных. Под влиянием ослабления рубля инфляция в этом году не просто приблизится к цели быстрее, чем мы раньше считали, но и может временно ее превысить», - сказала она.

Ранее стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

Набиуллина проводит внеплановую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Центрального банка. В связи с быстрым изменением ситуации на финансовом рынке из-за распространения коронавируса регулятор решил подробно осветить вопросы денежно-кредитной политики и принимаемых стабилизационных мер.