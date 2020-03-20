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Экономика и вакцина от коронавируса: Путин провел встречу с членами Совбеза

Ирина Егорова
15:23 20.03.2020
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу , глава СВР Сергей Нарышкин и другие политики.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: пресс-служба кремля

Владимир Путин 20 марта провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи обсудили ситуацию в экономике, сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках», - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Также члены Совета безопасности обсудили вопрос разработки вакцины против коронавируса.

«Обсудили также работу координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке соответствующей вакцины», - дополнил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.

Напомним, что, по данным на 20 марта, число заболевших коронавирусом в России составляет 199 человек, 9 пациентов выздоровели. Власти всех 85 регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заражены уже больше 245 тысяч человек по всему миру. Скончались свыше 10 тысяч пациентов. 

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