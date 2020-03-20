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Акцию «Бессмертный полк» проведут на МКС

Андрей Аркадьев
15:24 20.03.2020
Отправить фотографии и данные о родственниках-фронтовиках в Роскосмос можно до 22 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Бессмертный полк» запустят в космос. Акция в память об участниках войны давно вышла за пределы нашей страны и теперь приобретает уже космические масштабы.

В этом году 9 мая ее решено провести на МКС. Данные о родственниках участников будут отправлены на станцию в апреле.

Всю информацию о героях Великой Отечественной запишут на флешку, которую доставит на орбиту грузовой «Прогресс МС-14».

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