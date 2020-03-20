Акцию «Бессмертный полк» проведут на МКС
Отправить фотографии и данные о родственниках-фронтовиках в Роскосмос можно до 22 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Бессмертный полк» запустят в космос. Акция в память об участниках войны давно вышла за пределы нашей страны и теперь приобретает уже космические масштабы.
В этом году 9 мая ее решено провести на МКС. Данные о родственниках участников будут отправлены на станцию в апреле.
Всю информацию о героях Великой Отечественной запишут на флешку, которую доставит на орбиту грузовой «Прогресс МС-14».