Акцию «Бессмертный полк» проведут на МКС

«Бессмертный полк» запустят в космос. Акция в память об участниках войны давно вышла за пределы нашей страны и теперь приобретает уже космические масштабы.

В этом году 9 мая ее решено провести на МКС. Данные о родственниках участников будут отправлены на станцию в апреле.

Всю информацию о героях Великой Отечественной запишут на флешку, которую доставит на орбиту грузовой «Прогресс МС-14».