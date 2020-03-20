Воспитание героев: юнармеец из Тверской области спасла провалившихся под лед детей

Юнармеец из Тверской области Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей.

Десятиклассница приехала на каникулы в Петербург и гуляла с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом и услышала крики. В ледяной воде девушка увидела двоих мальчиков 9 и 11 лет. Она, не раздумывая ни минуты, бросилась на помощь. Лиза в одиночку пыталась вытащить на берег тонущих детей, в это время ее младшая сестра звонила в МЧС. Выбраться из ледяной воды детям помог прохожий.

«Как объяснили спасатели, я сделала все правильно, а главное быстро. Не зря проходила в “Юнармии” курс оказания первой доврачебной помощи. Вот и пригодились навыки. Причем, не в теории, а на практике. Единственное, в чем меня поправили профессионалы - попросили в следующий раз взвешивать силы и возможности. Оказывается, можно было бросить тонущим детям шарф», - рассказала школьница.

В критический момент сложно оценивать ситуацию, прокомментировал поступок девушки начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Когда встал вопрос жизни, Елизавета протянула руку. В очередной раз доказав, что в жизни всегда есть место подвигу. Никакое нынешнее поколение не пассивное и не безразличное. Оно у нас замечательное и социально активное», - отметил Романенко.

Санкт-Петербургская региональная организация «Всероссийское общество спасения на водах» отметила Елизавету Шестову почетным знаком. Губернатор Тверской области наградил школьницу почетной грамотой. В «Юнармии» готовятся документы на представление Лизы к медали «Юнармейская доблесть».