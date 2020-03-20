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В Кремле не считают катастрофой для РФ ситуацию с ценами на нефть

Александра Арсентьева
14:17 20.03.2020
Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже.
В Кремле не считают катастрофой для РФ ситуацию с ценами на нефть
© Фото: Gazprom, Instagram.com,globallookpress

В Кремле не согласны с утверждением, что на нефтяном рынке сложилась катастрофическая ситуация, и отметили, что у России имеется некий запас прочности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития», - заявил представитель Кремля.

Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно точно дать прогноз относительно конъюнктуры мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Также он опроверг утверждение, что Российская Федерация и Саудовская Аравия на нефтяном рынке ведут ценовую войну.

Песков добавил, что у каждого государства имеются свои бюджетные параметры, в зависимости от которых выстраивается политика.

«Бюджет России посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, текущая цена для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Соглашение ОПЕК и нескольких государств, которые не входят в организацию, о сокращении добычи нефти действовало с 2017 года.

В начале марта состоялась очередная встреча, по ее итогам участники не смогли договориться о новых ограничениях. В частности, РФ предлагала сохранить имеющиеся условия, а Саудовская Аравия - дополнительно ограничить добычу.

Сделка ОПЕК+ прекращает свое действие с 1 апреля, и ограничений у участников соглашения больше не будет.

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