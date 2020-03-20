Князь Монако заразился коронавирусом

У князя Монако Альбера II подтвердился диагноз коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении княжеского дворца.

В документе обозначено, что результат теста, сданного монархом в начале недели, оказался положительным, но его состояние здоровья не вызывает тревоги.

Князь находится в непрерывном контакте с государственными чиновниками и ближайшими соратниками. Он ведет рабочую деятельность из своего кабинета, находясь под медицинским наблюдением квалифицированного специалиста.

Альбер II обратился к своим подданным с просьбой выполнять указания, связанные с ограничением передвижений, и постараться как можно меньше контактировать с окружающими. Лишь точное следование мерам безопасности сможет оградить население от распространения вируса.

О состоянии здоровья 62-летнего правителя и дальше будет сообщаться в коммюнике княжеского дворца.

Вспышка коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированная в Китае, 11 марта была объявлена ВОЗ пандемией. По последним данным, по всему миру заразились около 220 тысяч человек, почти девять тысяч из них скончались.