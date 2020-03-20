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Сеятель паники: один из создателей фейков о «пустых» полках в магазинах попал на видео

Ирина Егорова
14:55 20.03.2020
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в одном из магазинов продуктовой сети, видно, как мужчина набирает последние оставшиеся на полках крупы в свою тележку и снимает на видео пустые полки. Но потом выкладывает товар обратно и уходит из магазина с пустыми руками.
Сеятель паники: один из создателей фейков о «пустых» полках в магазинах попал на видео
© Фото: pushkov_a.e, Instagram

В Сети появилось видеоразоблачение создателей фейков про коронавирус и сеятелей продуктовой паники. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в одном из магазинов продуктовой сети, видно, как мужчина набирает последние оставшиеся на полках крупы в свою тележку, параллельно снимая происходящее на видео.  

«Он это снимает, якобы это последнее и он это покупает», - комментирует за кадром сотрудник магазина.

Далее мужчина, по всей видимости, останавливает запись, потом делает фотографии пустых полок. Когда дело сделано, выкладывает товары из корзины обратно на полки.

«А потом раскладывает все назад. Все ему это не надо, ему надо было снять, панику посеять. Из-за таких кризис и наступает», - в ярости рассказывает женщина.

«Покупатель» разворачивается и покидает магазин.

Много фейковых сообщений появляется в Сети ежедневно. Например, ранее появлялась такая информация о том, что якобы над Москвой, Тюменью и Калининградом будут распылять средства для дезинфекции. Также что столица закроется на карантин. 

Для борьбы с недостоверной информацией власти Москвы создали специальный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Его цель - работа с фейковыми новостями, размещаемыми в соцсетях и мессенджерах. Например, за 16 марта выявлено 55 таких сообщений. 

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