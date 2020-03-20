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Назван опасный признак заражения коронавирусом

Наталия Майорова
14:40 20.03.2020
Врач отметил, что именно этот признак объясняет компенсаторную одышку, которая наблюдается у инфицированных.
Назван опасный признак заражения коронавирусом
© Фото: NIAID-RML, Keystone Press Agency, Globallookpress

Одной из тяжелых форм заражения коронавирусом является снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Об этом сообщил главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

В интервью радио Sputnik он отметил, что существует термин «сатурация», который в медицинском понимании означает насыщение крови кислородом, причем данная важнейшая для организма функция в какой-то момент перестает работать.

«Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в поражение, и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию - перенос кислорода извне в кровь», - сказал Проценко.

По его словам, именно этим объясняется компенсаторная одышка, которая наблюдается у инфицированных.

Ранее ученые из КНР выяснили, какая группа крови является менее уязвимой для инфицирования COVID-2019.

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