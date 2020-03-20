В Кремле ответили на вопрос о возможном закрытии Москвы на карантин

Москва не будет закрыта на карантин. Данный вопрос в настоящее время вообще не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни на сколько, не обсуждается сейчас», - сказал он.

По его словам, данная мера в качестве необходимой вообще не рассматривается.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уже сообщала о том, что Москва не будет закрыта на карантин. С 16 марта Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве.

Согласно указу, с 21 марта все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 12 апреля. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях число участников ограничено до 50. Временный запрет будет действовать до 10 апреля.