Названа причина демонтажа памятника маршалу Жукову

Демонтаж памятника выполняется в соответствии с приказом Министерства культуры РФ. Привычный всем монумент будет отправлен на реконструкцию. Об этом «Звезде» сообщил источник в мэрии Москвы.

«Приказ Минкульта о реконструкции памятника», - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео, на котором видно, как на Манежной площади в Москве идут работы по демонтажу старого памятника маршалу Жукову. На его месте уже установили новый, но он пока находится за ограждением.