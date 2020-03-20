Названа причина демонтажа памятника маршалу Жукову
Соответствующую информацию «Звезде» удалось узнать в столичной мэрии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, globallookpress
Демонтаж памятника выполняется в соответствии с приказом Министерства культуры РФ. Привычный всем монумент будет отправлен на реконструкцию. Об этом «Звезде» сообщил источник в мэрии Москвы.
«Приказ Минкульта о реконструкции памятника», - говорится в сообщении.
Ранее появилось видео, на котором видно, как на Манежной площади в Москве идут работы по демонтажу старого памятника маршалу Жукову. На его месте уже установили новый, но он пока находится за ограждением.