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Названа причина демонтажа памятника маршалу Жукову

Наталия Майорова
Алексей Казанников
14:22 20.03.2020
Соответствующую информацию «Звезде» удалось узнать в столичной мэрии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, globallookpress

Демонтаж памятника выполняется в соответствии с приказом Министерства культуры РФ. Привычный всем монумент будет отправлен на реконструкцию. Об этом «Звезде» сообщил источник в мэрии Москвы.

«Приказ Минкульта о реконструкции памятника», - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео, на котором видно, как на Манежной площади в Москве идут работы по демонтажу старого памятника маршалу Жукову. На его месте уже установили новый, но он пока находится за ограждением. 

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