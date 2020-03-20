Песков рассказал о реакции Кремля на участие делегации США в праздновании 75-летия Победы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно восприняли сообщение об участии американской делегации во главе с советником американского президента по национальной безопасности Робертом О`Брайеном в праздновании 75-летия Победы в Москве.

«Я пока, честно говоря, не видел какой-то информации из нашего МИДа о том, что официально была нота на этот счет. Но мы услышали заявления, и, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем», - заявил представитель Кремля.

В четверг США заявили, что делегация примет участие в праздновании 9 Мая в Москве. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан. В заявлении отмечалось, что приезд американцев говорит о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, советский и американский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех.