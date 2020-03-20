В Подмосковье рекомендовано приостановить работу ТРЦ в связи с коронавирусом

Власти Московской области порекомендовали собственникам торгово-развлекательных центров приостановить работу в связи с возможностью развития эпидемии коронавируса.

Губернатор региона Андрей Воробьев опубликовал сообщение, где говорится, что работа должна быть прекращена время режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Временно закрыть предлагается торговые комплексы, многофункциональные торгово-развлекательные центры и аутлеты.

Чуть ранее глава Подмосковья ввел в области режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, а у школьников, студентов колледжей и вузов появилась возможность перейти на дистанционное обучение.