В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

В Кремле выразили несогласие с оценкой рубля как одной из самых слабых валют в мире. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, 20 марта, комментируя оценки некоторых экспертов, назвавших рубль одной из самый слабых валют по итогам нескольких дней негативной динамики.

«Клеить такие ярлыки на основе нескольких дней непрофессионально», - сказал он.

С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.

По данным биржи, 20 марта на 13.00 по Москве курс покупки доллара составлял 78 рублей. Официальный курс рубля, установленный ЦБ на 20 марта 2020 года, составляет 80,16 рубля за 1$.