Песков: меры по недопущению распространения коронавируса в РФ были приняты заранее

В России все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции были приняты заблаговременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, главный санитарный врач РФ Анна Попова начала принимать меры заранее, и это дало свой определенный эффект. Таким образом, в правительстве был создан оперативный штаб.

«Не забывайте, что в правительстве, во всех ведомствах, ведомстве Поповой, огромное количество людей работают фактически круглосуточно. Это имеет свой эффект. Ни одной из стран мира до сих пор не удалось остановить проникновение этого вируса, не удалось и нам», - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас делается все для минимизации опасности, число заболевших и динамика распространения в разных государствах разная, так как везде свои медицинские возможности.

Как заявил пресс-секретарь главы государства, сейчас важны консолидированные усилия российских медиков и международных специалистов, чтобы как можно быстрее найти протоколы для лечения этого заболевания.