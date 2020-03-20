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Шойгу: в армии РФ прошло учение по борьбе с распространением COVID-19

Александр Пешков
13:11 20.03.2020
Отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Тимин, РИА Новости
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Министерство обороны РФ провело учение по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», - рассказал министр.

По словам министра, учение прошло 18-19 марта во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции.

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