Шойгу: в армии РФ прошло учение по борьбе с распространением COVID-19
Отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов.
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Министерство обороны РФ провело учение по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
«На аэродроме Чкаловский отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», - рассказал министр.
По словам министра, учение прошло 18-19 марта во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции.